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Дмитрий Тарасов рассказал о своих эмоциях, когда получил перелом на тренировке «Рубина»

Дмитрий Тарасов рассказал о своих эмоциях, когда получил перелом на тренировке «Рубина»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился воспоминаниями о дне, когда он получил перелом ноги на тренировке казанского клуба.

«Когда я получил травму, охренел, если честно. Прошёл три сбора, должны лететь домой, вот он сезон — и эта ситуация. Первая мысль — перелом или нет. Я потрогал косточку и понял, что перелом. Шокирующее стояние, его не объяснить. Я тогда подумал: всё, зачем это надо, блин, ну что за фигня, надо завязывать. Все травмы мои были игровые, это вообще нелепое и немножко не футбольное столкновение не с моей стороны. Как будто всё остановилась, блин. Пипец. Я подумал: надо, надо завязывать на хрен, ну что за фигня», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.

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