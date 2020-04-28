Дмитрий Тарасов рассказал о своих эмоциях, когда получил перелом на тренировке «Рубина»
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов поделился воспоминаниями о дне, когда он получил перелом ноги на тренировке казанского клуба.
«Когда я получил травму, охренел, если честно. Прошёл три сбора, должны лететь домой, вот он сезон — и эта ситуация. Первая мысль — перелом или нет. Я потрогал косточку и понял, что перелом. Шокирующее стояние, его не объяснить. Я тогда подумал: всё, зачем это надо, блин, ну что за фигня, надо завязывать. Все травмы мои были игровые, это вообще нелепое и немножко не футбольное столкновение не с моей стороны. Как будто всё остановилась, блин. Пипец. Я подумал: надо, надо завязывать на хрен, ну что за фигня», — сказал Тарасов в прямом эфире в «инстаграме» brain_sg.
Тарасов: оказавшись перед Путиным, скажу ему «доброе утро»
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
21:11
-
20:58
-
20:56
-
20:43
-
20:38
-
20:18
-
20:10
-
20:01
-
19:43
-
19:37
-
19:36
-
19:08
-
19:08
-
18:58
-
18:38
-
18:28
-
18:17
-
18:12
-
17:58
-
17:57
-
17:39
-
17:31
-
17:24
-
17:15
-
17:14
-
17:07
-
17:03
-
16:51
-
16:51
-
16:34
-
16:13
-
16:05
-
15:57
-
15:37
-
15:33
Партнерский контент