Чемпионат Испании планируют возобновить в начале или середине июня

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал, как профессиональные спортсмены могут вернуться к тренировкам и соревнованиям.

Высший спортивный совет направил в Министерство здравоохранения план, который предусматривает четыре этапа возобновления турниров.

4 мая

Игроки получат право проводить индивидуальные тренировки на клубных базах. При этом на тренировке будет присутствовать ограниченное число человек.

18 мая

Планируется, что футболисты смогут заниматься в небольших общих группах. Игроки будут поделены на группы по шесть человек. С 25 мая группы могут быть расширены до 8 человек. При этом, включая футболистов и тренеров, на поле может быть не более десяти человек.



1 июня

Предполагается, что командам разрешат проводить полноценные тренировки, но по строгим протоколом безопасности.

5 июня

Планируется возобновить чемпионат Испании матчами без зрителей. В зависимости от готовности футболистов, дата перезапуска соревнований может быть отложена на 12 июня.