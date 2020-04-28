Орлов: у России потерь меньше, чем у США. Видимо, нас оберегает прививка от туберкулёза
Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о сроках возобновления сезона-2019/2020 в Российской Премьер-Лиге, приостановленного из-за пандемии коронавирусной инфекции.
«Убеждён, возобновим сезон в июне, но наверняка будем играть без зрителей. Конечно, футболистам лучше не сближаться с толпой людей в аэропортах, и за этим надо следить. У меня почему-то есть ощущение, что мы находимся на этом плато, о котором все говорят. Всё-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несём не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы. У нас есть какая-то прививка, о которой говорят все, — от туберкулёза. Видимо, она нас оберегает», — сказал комментатор в эфире радио «Зенит».
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