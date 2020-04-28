Президент «Урала» предложил доиграть Кубок России в следующем сезоне

Президент «Урала» Григорий Иванов предложил доиграть матчи Кубка России в следующем сезоне. В настоящее время турнир из-за угрозы распространения коронавируса приостановлен.

«Григорий Викторович выступил с инициативой доиграть нынешний розыгрыш Кубка России в следующем сезоне. Однако даже в таком случае в сезоне-2021/2022 шестое место в еврокубках достанется «Динамо», — приводит сообщение пресс-службы екатеринбургского клуба «Комсомольская правда».

В четвертьфинале Кубка России «Урал» должен сыграть с ярославским «Шинником». Матч должен был состояться 4 марта на стадионе «Шинник» в Ярославле. Впрочем, игра была отменена из-за плохого состояния поля. На определённых участках поля отсутствовал газон, вместо которого был насыпан песок.