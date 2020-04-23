Президент «Урала»: согласны на всё, лишь бы доиграть сезон

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о судьбе концовки нынешнего сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.



«Какое лига примет решение, так и будем делать. Мы согласны на всё, лишь бы доиграть сезон», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



В настоящее время практически все национальные чемпионаты, среди которых Российская Премьер-Лига, приостановлены из-за распространения COVID-19. Единственной европейской страной, где продолжают проходить матчи высшей лиги, остаётся Беларусь.



«Урал», набрав 25 очков в 22 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, находясь в двух очках от зоны стыковых матчей и в трёх – от зоны вылета.

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