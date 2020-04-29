Кравец — о пенсионерах в Испании: они на 100% наслаждаются жизнью, на Украине такого нет

Украинский защитник испанского «Леганеса» Василий Кравец рассказал о различиях между образами жизни на его родине и в Испании.
«Они веселее нас. Они от жизни получают удовольствие. Если взять молодых, то они работают. Они не так кайфуют, как наше молодое поколение. Они больше учатся, чтобы в 20 лет уже иметь какой-то доход, работу, бизнес, кто на что учится. Потом уже гуляют, имеют квартиру, они уже обеспечены, могут себе позволить отдохнуть на яхте или съездить на Мальдивы. Государство предоставляет им финансы, возможности для этого.
Старики — так же. Им дают пенсию. Они каждое утро пьют кофе, в обед идут в ресторан, вечером тоже могут в ресторан пойти. Они могут ходить каждый день. Они наслаждаются жизнью на 100%. Нам этого не хватает. Ты отдыхаешь, когда малой, в 20 — ты пашешь, в 30 — пашешь, в 40 — пашешь, в 50 — пашешь, в 60 — выживаешь. Пенсия маленькая, нужно что-то делать. Считаю, что это неправильно.
А испанцы берут все от жизни. В каких-то напряженных ситуациях они спокойные. Думают перед тем, как делать. Они умеют находить общий язык с другими людьми», — приводит слова Кравца Tribuna.com.
Кравец перешёл в «Леганес» из другого испанского клуба, «Луго», однако в 2020 году вернулся в «Луго» на правах аренды.
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