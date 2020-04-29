Савиола: может показаться, что с Месси легко играть, но на самом деле это не так

Бывший игрок «Барселоны» Хавьер Савиола предупредил нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, что у него могут возникнуть трудности, если он перейдёт в каталонский клуб и будет выступать вместе с форвардом Лионелем Месси.

«Честно говоря, думаю Мартинес пригодился бы «Барселоне». Мы знаем, что значит быть рядом с Луисом Суаресом, Месси и другими великими футболистами. Но я не говорю, что с ними легко играть.

Пауло Дибала говорил, что ему трудно выступать с Лео, и я поддержал его. Чтобы играть в одном темпе с Месси, требуется высокий уровень концентрации. Может показаться, что это легко, но на самом деле это не так», — приводит слова Савиолы Goal.

Ранее сообщалось, что Мартинес является главной целью сине-гранатовых на ближайшее трансферное окно.