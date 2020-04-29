«Манчестер Юнайтед» из-за коронавируса может потерять около € 100 млн на трансфере Погба
«Манчестер Юнайтед» может продать французского полузащитника Поля Погба в два раза дешевле, чем раньше, из-за пандемии коронавируса, сообщает Goal.com.
По данным источника, чуть меньше года назад клуб хотел выручить за игрока около € 200 млн, однако из-за экономического кризиса удачей будет получить половину этой суммы.
Ранее сообщалось, что интерес к французу проявляют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Помимо этого, туринский «Ювентус» заинтересован в возвращении футболиста.
Нынешнее соглашение игрока с «Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.
В сезоне-2019/2020 Погба провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 игру в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.
«Я бы сказал то же самое». Фердинанд заступился за Погба после критики от Сунесса
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