«Манчестер Юнайтед» из-за коронавируса может потерять около € 100 млн на трансфере Погба

«Манчестер Юнайтед» может продать французского полузащитника Поля Погба в два раза дешевле, чем раньше, из-за пандемии коронавируса, сообщает Goal.com.

По данным источника, чуть меньше года назад клуб хотел выручить за игрока около € 200 млн, однако из-за экономического кризиса удачей будет получить половину этой суммы.

Ранее сообщалось, что интерес к французу проявляют мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен». Помимо этого, туринский «Ювентус» заинтересован в возвращении футболиста.

Нынешнее соглашение игрока с «Юнайтед» рассчитано до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон.

В сезоне-2019/2020 Погба провёл на поле 7 матчей в английской Премьер-лиге и 1 игру в Кубке английской лиги. В активе хавбека 2 результативные передачи.