Спортдиректор «Боруссии» Д: Санчо? Сейчас никто не решится на многомиллионный трансфер
Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сомневается, что предстоящим летом клуб получит выгодное предложение о трансфере полузащитника Джейдона Санчо.
«По этой ситуации нет никаких новостей. Сейчас ни один клуб не решится на многомиллионный трансфер — даже в Англии. Я не могу и не хочу слишком далеко заглядывать, поскольку всё меняется каждый день. Посмотрим, что случится.
У нас долгосрочный контракт с Джейдоном. Сейчас ничего не изменится, поэтому мы абсолютно спокойны. Понимаю, почему людям это интересно, но в настоящее время мы думаем только о возобновлении сезона», — приводит слова Цорка Sport1.de.
В нынешнем сезоне Санчо забил 17 мячей и отдал 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.
Ватцке: Бундеслига не будет существовать в нынешнем виде, если сезон вскоре не возобновят
Читайте также
- 28 апреля 2020
-
13:32
-
13:16
-
13:15
-
12:50
-
12:42
-
12:28
-
12:18
-
11:59
-
11:57
-
11:51
-
11:37
-
11:19
-
10:58
-
10:46
-
10:35
-
10:26
-
10:15
-
10:12
-
10:05
-
10:01
-
09:52
-
09:45
-
09:26
-
09:06
-
09:00
-
08:37
-
08:25
-
07:58
-
07:40
-
06:47
-
06:30
-
06:03
-
05:22
-
04:51
-
04:33
Партнерский контент