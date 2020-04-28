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Спортдиректор «Боруссии» Д: Санчо? Сейчас никто не решится на многомиллионный трансфер

Спортдиректор «Боруссии» Д: Санчо? Сейчас никто не решится на многомиллионный трансфер
Футбол / Германия 0

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк сомневается, что предстоящим летом клуб получит выгодное предложение о трансфере полузащитника Джейдона Санчо.

«По этой ситуации нет никаких новостей. Сейчас ни один клуб не решится на многомиллионный трансфер — даже в Англии. Я не могу и не хочу слишком далеко заглядывать, поскольку всё меняется каждый день. Посмотрим, что случится.

У нас долгосрочный контракт с Джейдоном. Сейчас ничего не изменится, поэтому мы абсолютно спокойны. Понимаю, почему людям это интересно, но в настоящее время мы думаем только о возобновлении сезона», — приводит слова Цорка Sport1.de.

В нынешнем сезоне Санчо забил 17 мячей и отдал 19 результативных передач в 35 матчах за «Боруссию» во всех турнирах.

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