«Пишу, и слёзы на глазах». Жена Малафеева сообщила, что пережила замершую беременность

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, в своём «инстаграме» рассказала, что пережила замершую беременность в 2019 году.



«Мы его потеряли. В ноябре я собиралась покорять Эльбрус. Но что-то пошло не так. Нестабильные метеоусловия и моё внутреннее предчувствие оставили меня дома. Через пару дней я узнала, что беременна. Как мы были счастливы. Не передать словами нашу радость. Через какое-то время уехали на Бали. Нежились под солнышком, слушали шум океана, мечтали и строили планы.



После возвращения я пошла на УЗИ и шок… «У вас замершая беременность, у плода нет сердечка». Я это пишу, и слёзы на глазах. Ни одной женщине я не пожелаю пережить подобное. Мне было очень тяжело. Ведь я уже представляла, что нас станет шестеро. Пришлось экстренно сделать медикаментозный аборт. Тяжелее было морально, чем физически.



И вот совсем недавно я была у врача, и оказалось, что нужно было проводить операцию и убирать последствия беременности. Вы знаете, я не хотела всем этим делиться. В нашей семье не принято ныть. Я верю только в лучшее и знаю, что всё будет будет хорошо. Сейчас боль поутихла, и я могу об этом говорить с вами», — написала Екатерина.

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