Анатолий Бышовец: не вижу ничего плохого в том, чтобы «Ахмат» и «Крылья» остались в РПЛ

Бывший главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец поделился мыслями о возможной отмене концовки нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги с сохранением состава первенства.



«Ситуация с сохранением всех 16 команд в РПЛ выглядит достаточно объективной, за исключением тех, кто должен пополнить лигу. Зачем лишать «Ахмат» и «Крылья» шансов остаться в РПЛ? Не вижу ничего плохого, если они останутся. Те, кто борется сейчас за выход в РПЛ, практически не имеют возможности создать интригу или конкуренцию. Количество слабых команд увеличит деградацию нашей лиги. Понятно, что спортивный принцип, если никто не вылетит, будет нарушен, но есть же объективные причины. Речь идёт о здоровье игроков.



Что касается «Торпедо» и «Чертаново», у них сейчас не достаточно гарантированных возможностей для того, чтобы играть в РПЛ. Я наблюдал за игрой «Торпедо» в матче с «Химками», и у меня остались вопросы: не столько к Игнашевичу, сколько к уровню игроков, которые не соответствуют требованиям РПЛ. А финансовых возможностей для укрепления состава у «Торпедо» нет. Но я понимаю возмущение Игнашевича, который проделал огромную работу и хотел бы видеть результат», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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