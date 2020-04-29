Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Лиона» Тусар показал, как праздновать день рождения в самоизоляции

Полузащитник «Лиона» Тусар показал, как праздновать день рождения в самоизоляции
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Лиона» Лука Тусар в своём «твиттере» опубликовал видео празднования дня рождения в условиях самоизоляции. Сегодня, 29 апреля, французу исполняется 23 года.

В ролике Тусар заранее готовится к празднованию, упаковывая свой подарок. Утром он просыпается, наряжается, готовит на свежем воздухе, а затем торжественно дарит себе комплект для настольного тенниса. Поиграв с самим собой, Лука отправляется плавать в бассейне на надувном лебеде.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что нынешний сезон чемпионата Франции не будет доигран из-за пандемии коронавируса. «Лион» по итогам 28 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Лидером первенства является «Пари Сен-Жермен».

Президент «Лиона» предлагал доиграть чемпионат Франции по системе плей-офф
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020