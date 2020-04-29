Полузащитник «Лиона» Тусар показал, как праздновать день рождения в самоизоляции

Полузащитник «Лиона» Лука Тусар в своём «твиттере» опубликовал видео празднования дня рождения в условиях самоизоляции. Сегодня, 29 апреля, французу исполняется 23 года.



В ролике Тусар заранее готовится к празднованию, упаковывая свой подарок. Утром он просыпается, наряжается, готовит на свежем воздухе, а затем торжественно дарит себе комплект для настольного тенниса. Поиграв с самим собой, Лука отправляется плавать в бассейне на надувном лебеде.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что нынешний сезон чемпионата Франции не будет доигран из-за пандемии коронавируса. «Лион» по итогам 28 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 40 очков. Лидером первенства является «Пари Сен-Жермен».