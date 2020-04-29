Тер Штеген запросил у «Барселоны» € 18 млн в год

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген намерен получать € 18 млн в год после уплаты налогов по новому контракту, утверждает Marca.
По данным источника, каталонский клуб хочет сохранить голкипера, но не готов платить ему такие деньги. В связи с этим каталонцы приступили к поиску возможной замены. Одним из вариантов является воспитанник клуба Андре Онана, который выступает за «Аякс».
Также под вопросом будущее в «Барселоне» голкипера Нето. Каталонцы готовы продать его, если получат предложение в районе € 20 млн.
27-летний тер Штеген перешёл в «Барселону» летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Сумма трансфера составила € 12 млн. В нынешнем сезоне голкипер провёл 26 матчей в Примере и пропустил 29 голов. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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