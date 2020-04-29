Президент «Урала» предложит показывать матчи РПЛ на федеральных каналах

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что он намерен обратиться к руководству Российской Премьер-Лиги с предложением показывать на федеральных каналах матчи чемпионата России, который в настоящее время приостановлен из-за пандемии коронавируса.

«Ещё никто не знает, когда матчи начнутся и как это будет проходить — со зрителями или без. Хотелось бы, чтобы их показывали не только на «Матч Премьер», но и хотим, чтобы наше основное телевидение показывало. Конечно, мы будем обращаться. Но у нас до конца сезона есть обязательство перед «Матч Премьер» и телеканалом «Матч ТВ», поэтому будем обсуждать. Пока ещё рано говорить.

Доходы клубов могут снизиться, а могут и не снизиться. Федеральные каналы тоже заинтересованы, чтобы хоть какой-то спорт показывать. Думаю, что если в мае или июне начнётся футбол, то другого спорта не будет. Предполагаю, что федеральные каналы смогут найти какие-то деньги, чтобы платить футбольным клубам», — приводит слова Иванова «РБК-Спорт».