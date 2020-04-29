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Власти Швейцарии разрешили возобновить чемпионат 8 июня

Власти Швейцарии разрешили возобновить чемпионат 8 июня
Футбол / Прочие турниры 0

Федеральный совет Швейцарии одобрил возобновление чемпионата страны с 8 июня, сообщает Blick.

Если руководство футбольной лиги Швейцарии также даст разрешение на возобновление чемпионата, матчи будут проходить без зрителей.

Федеральный совет также разрешил с 11 мая в командных видах спорта проводить тренировки групп по пять человек без физического контакта и с соблюдением правил гигиены и дистанцирования.

3 марта Швейцарский футбольный союз принял решение прекратить проведение матчей. До этого власти Швейцарии запретили проводить любые массовые мероприятия, в том числе и спортивные, в связи с угрозой распространения коронавируса.

В текущем сезоне в чемпионате Швейцарии состоялось 23 тура. Набрав по 45 очков, первое и второе места в таблице занимают «Санкт-Галлен» и «Янг Бойз».

Чемпионат Швейцарии из-за коронавируса приостановлен до 15 марта
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