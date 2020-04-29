Власти Швейцарии разрешили возобновить чемпионат 8 июня

Федеральный совет Швейцарии одобрил возобновление чемпионата страны с 8 июня, сообщает Blick.
Если руководство футбольной лиги Швейцарии также даст разрешение на возобновление чемпионата, матчи будут проходить без зрителей.
Федеральный совет также разрешил с 11 мая в командных видах спорта проводить тренировки групп по пять человек без физического контакта и с соблюдением правил гигиены и дистанцирования.
3 марта Швейцарский футбольный союз принял решение прекратить проведение матчей. До этого власти Швейцарии запретили проводить любые массовые мероприятия, в том числе и спортивные, в связи с угрозой распространения коронавируса.
В текущем сезоне в чемпионате Швейцарии состоялось 23 тура. Набрав по 45 очков, первое и второе места в таблице занимают «Санкт-Галлен» и «Янг Бойз».
- 29 апреля 2020
-
18:27
-
18:26
-
18:13
-
18:12
-
17:56
-
17:52
-
17:43
-
17:34
-
17:19
-
17:16
-
17:09
-
16:59
-
16:45
-
16:40
-
16:23
-
16:20
-
16:06
-
16:01
-
15:48
-
15:28
-
15:28
-
14:58
-
14:38
-
14:37
-
14:04
-
13:47
-
13:32
-
13:25
-
13:10
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:45
-
12:24
-
12:22