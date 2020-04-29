Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-фигуристка Мозер: почему не дать «Торпедо» и «Чертаново» шанс побороться за РПЛ?

Экс-фигуристка Мозер: почему не дать «Торпедо» и «Чертаново» шанс побороться за РПЛ?
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Бывшая фигуристка Нина Мозер поделилась мнением о возможном досрочном завершении первенства ФНЛ из-за пандемии коронавируса.

«Мы надеемся на то, что скоро вся ситуация с коронавирусом наладится. За «Чертаново» я наблюдаю много лет, они играют в тот футбол, по которому мы соскучились. Такие таланты должны всегда иметь поддержку. Решение о приостановлении только ФНЛ является абсолютно несправедливым.

Даже если лиги не доиграют, то есть регламент, в котором сказано, что две команды выходят напрямую в РПЛ, а две — через стыковые матчи. Почему в итоге принимают половинчатое решение? Две команды выходят в РПЛ, а стыковые матчи проводиться не будут? И «Торпедо», и «Чертаново» лишаются возможности даже побороться за право попадания в РПЛ. Почему не дать им такого шанса? Если предоставить им такую возможность, то РФС никто не сможет упрекнуть в том, что они не соблюдают свой же регламент!» — сказала Мозер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

После 27 туров лидером ФНЛ является «Ротор», который набрал 56 очков. Второе место занимают «Химки» (54). Далее идут «Чертаново» (54) и «Торпедо» (53).

«Отыграли полсезона и остаётесь ни с чем». Игрок «Торпедо» Рязанцев – об остановке ФНЛ
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020