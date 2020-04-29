В «твиттере» Арустамяна появилась новость о чемпионстве «Спартака» по жребию
Московский «Спартак» станет победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 по жребию, сообщается в «твиттере» комментатора Нобеля Арустамяна.
«По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал «Спартак», — гласит запись.
«Спартак», набрав в 28 матчах 22 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Отставание московского клуба от лидирующего «Зенита» составляет 28 очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно. Матчи еврокубков перенесены на неопределённый срок.
Совещание РПЛ о судьбе нынешнего сезона перенесено на неопределённый срок
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