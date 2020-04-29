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В «твиттере» Арустамяна появилась новость о чемпионстве «Спартака» по жребию

В «твиттере» Арустамяна появилась новость о чемпионстве «Спартака» по жребию
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» станет победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020 по жребию, сообщается в «твиттере» комментатора Нобеля Арустамяна.

«По моим данным, чемпионат не возобновится, а чемпионом по жребию стал «Спартак», — гласит запись.

«Спартак», набрав в 28 матчах 22 очка, занимает восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. Отставание московского клуба от лидирующего «Зенита» составляет 28 очков. В настоящее время турнир приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/2020

Напомним, что из-за пандемии коронавируса приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси. Чемпионаты Нидерландов и Франции завершены досрочно. Матчи еврокубков перенесены на неопределённый срок.

Совещание РПЛ о судьбе нынешнего сезона перенесено на неопределённый срок
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