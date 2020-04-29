Совещание РПЛ о судьбе нынешнего сезона перенесено на неопределённый срок
Как стало известно «Чемпионату», совещание Российской Премьер-Лиги, которое должно было состояться завтра, 30 апреля, перенесено на неопределённый срок. Связано это с тем, что в ближайшее время исполнительная власть Российской Федерации и Российский футбольный союз должны решить вопрос — будет ли возобновлён тренировочный процесс и сезон-2019/2020 в РПЛ.
В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, приостановлены все европейские чемпионаты, кроме Беларуси. Матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены на неопределённый срок.
Ранее сообщалось, что чемпионаты Нидерландов, Франции и Аргентины завершены досрочно из-за пандемии коронавируса.
Руслан Нигматуллин: сезон в РПЛ нужно доиграть, пусть и без зрителей
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