«Зенит» организует ежедневную доставку обедов для медперсонала Боткинской больницы

В рамках социального проекта​ «Вместе победим!»​ «Зенит» организует ежедневную доставку горячих обедов для медицинского персонала СПБ ГБУЗ​ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина». Боткинская больница стала первым в Санкт-Петербурге учреждением здравоохранения, куда стали госпитализировать пациентов с диагнозом/подозрением на COVID-19.

На протяжении месяца представители волонтёрского центра​ «Зенита»​ будут доставлять 300 горячих обедов в отделение больницы.​ Горячие обеды будут поставляться бесплатно с соблюдением всех мер безопасности. Поставщиком​ выступит клубный оператор кейтеринга на​ «Газпром Арене» компания​ «Зима-Лето Спорт».



«Медицинский персонал Боткинской больницы первым принял на себя удар в борьбе с коронавирусной инфекцией. Вместе с нашей дочерней компанией мы посчитали необходимым поддержать персонал медучреждения, который рискует, работая в круглосуточном режиме в самом эпицентре эпидемии. Важен в первую очередь психологический эффект: мы хотим ​ показать, что в этой борьбе с пандемией они не одиноки», — сказал генеральный директор «Зенита»​ Александр Медведев.​

«Сотрудники больницы выражают искреннюю признательность футбольному клубу «Зенит» за проявленную заботу. В настоящее время мы на передовой борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и для нас крайне важна поддержка лучшего спортивного клуба нашей страны», — сказал главный врач Клинической инфекционной больницы им. С.П.Боткина Денис Гусев.