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Роман Зобнин: думаю, я до сих пор не восстановился после разрыва связки колена

Роман Зобнин: думаю, я до сих пор не восстановился после разрыва связки колена
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что он по-прежнему не восстановился после травмы крестообразной связки колена, которую он получил в 2017 года.

«В 2017 году меня посещали мысли, что не получится восстановиться после травмы, полученной в товарищеском матче с Венгрией. Эти мысли до сих пор посещают, потому что я до сих пор не вернулся на прежний уровень. Надо больше работать, чтобы вернуться на него. Каждое, даже самое мелкое повреждение сбивает с игрового ритма и кондиции приходится набирать заново. Когда увидел, как после операции меня поддерживают болельщики в соцсетях и на трибунах, слёзы наворачивались на глаза», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний Зобнин провёл 19 матчей в РПЛ и забил один гол.

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