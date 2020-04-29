Роман Зобнин: думаю, я до сих пор не восстановился после разрыва связки колена

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин сообщил, что он по-прежнему не восстановился после травмы крестообразной связки колена, которую он получил в 2017 года.

«В 2017 году меня посещали мысли, что не получится восстановиться после травмы, полученной в товарищеском матче с Венгрией. Эти мысли до сих пор посещают, потому что я до сих пор не вернулся на прежний уровень. Надо больше работать, чтобы вернуться на него. Каждое, даже самое мелкое повреждение сбивает с игрового ритма и кондиции приходится набирать заново. Когда увидел, как после операции меня поддерживают болельщики в соцсетях и на трибунах, слёзы наворачивались на глаза», — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 26-летний Зобнин провёл 19 матчей в РПЛ и забил один гол.