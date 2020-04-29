Спонсор «Шальке-04» заберёт 8 тыс. литров пива со стадиона клуба

Компания «Фельтинс», которая является спонсором гельзенкирхенского «Шальке-04», откачает пиво из хранилищ, находящихся на клубном стадионе, сообщает Bild.

По данным источника, восемь тысяч литров напитка остались на стадионе «Фельтинс-Арена» после последнего домашнего матча «Шальке-04» в чемпионате Германии с «Хоффенхаймом». Пиво вернётся на склад спонсора, который примет решение о его дальнейшей судьбе.

«Фанаты «Шальке-04» могут быть уверены: когда футбол с участием зрителей снова будет разрешён, арена вновь будет заполнена до краёв свежим пивом», — сказал главный пивовар «Фельтинс» Людгер Хоппельсхойзер.

Стадион «Фельтинс-Арена» вмещает 52 тыс. литров пива.

Напомним, в настоящее время чемпионат Германии из-за пандемии коронавируса приостановлен.