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Хаззенхютль рассказал, как его поддержал Фергюсон после поражения со счётом 0:9

Хаззенхютль рассказал, как его поддержал Фергюсон после поражения со счётом 0:9
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Саутгемптона» Ральф Хаззенхютль рассказал, как его поддержал бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон после поражения в матче 10-го тура английской Премьер-лиги от «Лестера» со счётом 0:9.

«Я получил сообщение от Алекса Фергюсона после того матча, хотя и не знаком с ним. Если бы не поражение 0:9, я бы никогда не вступил с ним в контакт. Это была позитивная вещь от того результата. Это очень помогло мне. Это подбодрило меня, потому что я был подавлен и искал, на что можно опереться.

Память о том результате останется со мной на всю жизнь. Было приятно выиграть второй матч в сезоне против них. Это сделало меня опытнее как тренера», — приводит слова Ральфа Metro.

Обзор матча с самой крупной выездной победы в истории АПЛ доступно на «Чемпионате».

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