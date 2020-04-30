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Член исполкома УЕФА рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на ЧМ-2022

Член исполкома УЕФА рассказал, как пандемия коронавируса может повлиять на ЧМ-2022
Футбол 0

Член исполнительного комитета УЕФА Ларс-Кристер Ольссон выразил мнения, что пандемия коронавируса будет влиять на футбольные соревнования ещё пару лет и может коснуться и чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я думаю, пандемия будет влиять на футбол ещё два-три года. Если ситуация с коронавирусом будет развиваться ещё более серьёзно, чем это происходит сейчас, однозначно возникнет проблема с международным календарём. Так как некоторые чемпионаты переносят с одного года на другой, а затем в середине европейского сезона должен пройти чемпионат мира в Катаре, придётся уплотнить график внутренних и международных первенств", — приводит слова Ольссона Reuters.

Чемпионат мира в Катаре запланирован на период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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