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«Я бьюсь не за ваше шапито». Футболист «Луча» раскритиковал губернатора Приморья

«Я бьюсь не за ваше шапито». Футболист «Луча» раск
«Я бьюсь не за ваше шапито». Футболист «Луча» раскритиковал губернатора Приморья
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко на слова о финансовой поддержке клуба.

Ранее Кожемяко прокомментировал решение властей не поддерживать финансово профессиональные спортивные клубы в этом году. «800 миллионов на 150 человек, не являющихся жителями Приморья? Это «Адмирал», это баскетбол, это волейбол. Зачем? И для чего? Это футбольный клуб «Луч», так называемый. Там же нет никого из наших. На 150 игроков тратить 800 миллионов рублей! Для того, чтобы показать… а что тут показывать?» — приводит слова Кожемяко «Комсомольская правда».

«Решил написать пост на тему футбола в Приморье. Лично меня очень задели сказанные слова губернатора Олега Кожемяко по поводу футбола и местных ребят.

У меня пропало уважение. Уважения нет, потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом (поступками). Как все мы знаем, настоящий мужчина совершает поступки и мало говорит о них! К сожалению, много слов и мало дел.

Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться, есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так — они есть, и их много! А именно: Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов (Лучегорск), Руслан Гордиенко (Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин (Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев ( Владивосток), Михаил Пономаренко (Владивосток), Насадюк Максим (Владивосток), Александр Котляров (Уссурийск), и этот список ещё объёмнее! Интересно стало теперь, кто тут местный, а кто нет?! Чтобы были местные ребята, нужно создавать условия для развития таких ребят. Я сам из села Хороль, и там нет условий для занятий футболом от слова «вообще»! Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты и т. д.? Очень много талантливых ребят в сёлах, но таланта мало, его нужно развивать и работать упорно, но делать это негде, к сожалению…

Скажу одно. Я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше шапито», — написал Калугин в своём „инстаграме“.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дмитрия Калугина.

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