«Я бьюсь не за ваше шапито». Футболист «Луча» раскритиковал губернатора Приморья

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин ответил губернатору Приморского края Олегу Кожемяко на слова о финансовой поддержке клуба.

Ранее Кожемяко прокомментировал решение властей не поддерживать финансово профессиональные спортивные клубы в этом году. «800 миллионов на 150 человек, не являющихся жителями Приморья? Это «Адмирал», это баскетбол, это волейбол. Зачем? И для чего? Это футбольный клуб «Луч», так называемый. Там же нет никого из наших. На 150 игроков тратить 800 миллионов рублей! Для того, чтобы показать… а что тут показывать?» — приводит слова Кожемяко «Комсомольская правда».

«Решил написать пост на тему футбола в Приморье. Лично меня очень задели сказанные слова губернатора Олега Кожемяко по поводу футбола и местных ребят.



У меня пропало уважение. Уважения нет, потому что нет поступков, а только лишь слова, которые не заверяются делом (поступками). Как все мы знаем, настоящий мужчина совершает поступки и мало говорит о них! К сожалению, много слов и мало дел.



Губернатор затронул тему земляков. Чтобы говорить о местных ребятах, сначала стоит разобраться, есть они в профессиональных клубах Приморья или нет?! А я отвечу на это так — они есть, и их много! А именно: Антон Кротов (Арсеньев), Никита Белунов (Лучегорск), Руслан Гордиенко (Пограничный), Сетрак Акопян (Владивосток), Дмитрий Калугин (Хороль), Илья Постухов (Владивосток), Александр Васильев ( Владивосток), Михаил Пономаренко (Владивосток), Насадюк Максим (Владивосток), Александр Котляров (Уссурийск), и этот список ещё объёмнее! Интересно стало теперь, кто тут местный, а кто нет?! Чтобы были местные ребята, нужно создавать условия для развития таких ребят. Я сам из села Хороль, и там нет условий для занятий футболом от слова «вообще»! Так откуда будут футболисты, баскетболисты, хоккеисты и т. д.? Очень много талантливых ребят в сёлах, но таланта мало, его нужно развивать и работать упорно, но делать это негде, к сожалению…



Скажу одно. Я выхожу на поле и бьюсь за своих родных, друзей и за приморских болельщиков, но только не за ваше шапито», — написал Калугин в своём „инстаграме“.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Дмитрия Калугина.