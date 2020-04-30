Вадим Евсеев объяснил, почему «Уфа» мало пропускает

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал, почему башкирская команда пропускает мало голов.
«Меня очень часто просят рассказать о тактике «Уфы». Что изменилось в команде, почему так мало пропускаем.
Рассказал. Не всё, конечно. «Зенит» делал акцент на фланги с последующими передачами на двух классных форвардов. Голы они забивают в основном из центра штрафной, значит, нам надо было концентрироваться там — с упором на габаритных защитников. Мы это предвидели, выпустили высоких, в частности Пуцко. Сработало.
Другой пример — домашний матч 2-го тура с «Краснодаром». Специально дал указание прижаться к своей штрафной, потому что знал: соперник большими силами пойдёт вперёд и предоставит свободные зоны для контратак. Итог первого тайма — 2:0 в нашу пользу. А могли забить три или четыре», — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».
В текущем сезоне «Уфа» дома обыграла «Зенит» (1:0) и уступила «Краснодару» (2:3). По итогам 22 туров РПЛ меньше уфимцев пропустили только петербуржцы.
- 30 апреля 2020
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