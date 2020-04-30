Геркус: говорил с Анчелотти о «Локомотиве»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что во время его работы в московском клубе он дважды рассматривал вариант с заменой главного тренера Юрия Сёмина.

«Было два периода, когда мы активно изучали рынок тренеров. Мы никогда не доводили ничего до договорённостей. Был круг тренеров, среди которых проводили исследования. Первый период — февраль 2017 года, мы тогда были на 10-м месте. Безусловно, Юрию Павловичу дали бы доиграть до конца сезона. Все исследования рынка велись с прицелом на новый сезон. Если вы помните, у Сёмина была задача либо финишировать в пятёрке, либо хорошо выступить в Кубке. До того, как мы сыграли в Кубке, конечно, подстраховывались. Тренеры были не самые выдающиеся, но добротные. Первый — Виктор Скрипник, он знает русский язык, работал в Бундеслиге. Но он не был нашим фаворитом, поговорили, даже не обсуждая условия. Также был Хайко Фогель, он возглавлял молодёжку «Баварии», играл в Лиге чемпионов. Леонид Кучук был в этом списке. Человек, который знает «Локомотив», прогрессирующий тренер с потенциалом. Он может выполнять большие задачи.

Мы старались делать всё максимально конфиденциально, не оказывая давления на тренера. Тренер у нас в комфортном состоянии выиграл Кубок. Мы с облегчением выдохнули. Потом были определённые разговоры по поводу трансферной кампании, но всё решилось, а контракт Сёмина продлился автоматически.



Один из агентов предложил мне встретиться с Анчелотти, поговорил о российском футболе, в том числе и о «Локомотиве». Мог ли он возглавить «Локо»? Не мог, при всей нашей любви к «Локомотиву» и РПЛ, Карло Анчелотти — немного другой уровень. Таких тренеров, как он, сейчас двое: Клопп, Моуринью. Какие шансы, что Моуринью будет тренировать «Локомотив»?» — сказал Геркус в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.