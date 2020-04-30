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Дмитрий Комбаров попытался исполнить сальто с детской горки. Видео

Дмитрий Комбаров попытался исполнить сальто с детской горки. Видео
Футбол / РПЛ 0

Защитник самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров на своей странице в «Инстаграме» разместил видео, на котором он пытается исполнить сальто назад.

Комбаров забрался во дворе на детскую горку, на протяжении полминуты стоял на ней, однако прыгнуть так и не решился.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Комбаров показал, как загорает во время карантина.

Сезон Российской Премьер-Лиги из-за пандемии коронавируса приостановлен. По предварительным оценкам, соревнования должны возобновиться в июне, а до этого футболисты, находясь в режиме самоизоляции, поддерживают форму индивидуально.

В чемпионате России сыграно 22 тура. В турнирной таблице РПЛ «Крылья Советов» находятся в зоне вылета и, набрав 22 очка, занимают 15-е место.

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