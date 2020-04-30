Навальный поддержал голкипера Фролова, который раскритиковал правительство России

Основатель «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Навальный выразил поддержку вратарю «Крыльев Советов» Евгению Фролову, который подверг критике правительство Российской Федерации.
«Никогда не думал, что буду говорить о «Крыльях Советов». Их вратарь Евгений Фролов сказал в интервью вещи, о которых думает сейчас вся страна. Не сказал, что Путина и Сечина нужно повесить. Фролов произнёс очевидное. Разве он не прав? Денег нам не дают, ввели какое-то странное крепостное право, для них коронавируса нет. Всё это говорят сейчас миллионы людей.
И в его клубе не поленились, сказали, что они возмущены. За слова он понесёт наказание. Как хитро и быстро работает элемент цензуры. Вообще, это абсолютно незаконно. Он просто высказал своё нейтральное политическое мнение.
После этого я сразу полез посмотреть, кому принадлежит клуб. Оказалось, что региону. 80 процентов финансирования клуба — это люди. Те самые, за которых заступился Фролов», — сказал Навальный в эфире своего канала «Навальный LIVE» в YouTube.
- 30 апреля 2020
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