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«Большая неразбериха». Жоау Мариу высказался о ситуации со своей арендой

«Большая неразбериха». Жоау Мариу высказался о ситуации со своей арендой
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», прокомментировал ситуацию со своим контрактом.

«Это большая неразбериха для меня, потому что я не знаю, что произойдёт, если сезон будет продолжатся до августа. Я даже не знаю, есть ли у игроков или клубов обязательство продолжать действие текущих контрактов или нет. Конечно, я разговариваю с клубом. Но в такой ситуации даже клубы уже не знают, что произойдёт», — цитирует Мариу Associated Press.

Мариу является воспитанником «Спортинга», цвета которого он защищал с 2011 по 2016 год, после чего перешёл в «Интер». За «Локомотив» полузащитник выступает на правах аренды с 2019 года. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

Аренда Жоау Мариу истекает 30 июня, после чего он должен вернуться в «Интер».

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