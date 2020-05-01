Sky Sports может использовать компьютерные спецэффекты во время матчей АПЛ

Британский телеканал Sky Sports может начать использовать компьютерные спецэффекты во время матчей чемпионата Англии, сообщает Inews.
По данным источника, если футбольный сезон в АПЛ возобновится при закрытых трибунах, телеканал рассмотрит возможность использования компьютерной графики для того, чтобы улучшить комфорт болельщикам, которые смотрят трансляцию. Телеканал считает, что вид пустых трибун, а также отсутствие шума на стадионе может негативно восприниматься зрителями, что приведёт к уменьшению просмотров матчей. Sky Sports может использовать компьютерную графику для того, что визуально заполнить стадион.
Сезон в АПЛ был приостановлен из-за пандемии коронавируса. К настоящему моменту в Премьер-лиге сыграно 29 туров, и лишь четыре клуба провели на одну встречу меньше. Лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль», опережающий ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 25 очков.
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