АПЛ намерена возобновить сезон 8 июня
Стала известна дата потенциального возобновления нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги.
Как сообщает The Telegraph, лига нацелена на проведение первых матчей первенства после длительной паузы 8 июня и в ближайшее время обсудит этот вариант с представителями клубов. При этом тренировки команд возобновятся за три недели до их возвращения на поле, 18 мая.
Ранее сообщалось, что футболисты английских клубов боятся слишком раннего возобновления сезона из-за угрозы заражения коронавирусом.
К настоящему моменту в Премьер-лиге сыграно 29 туров, и лишь четыре клуба провели на одну встречу меньше. Лидирует в турнирной таблице «Ливерпуль», опережающий ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 25 очков.
АПЛ предложит проверять футболистов на коронавирус не реже двух раз в неделю
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