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«Челси» попросил игроков вернуться из-за границы 3 мая

«Челси» попросил игроков вернуться из-за границы 3 мая
Футбол / Англия 0

«Челси» призвал футболистов первой команды вернуться в Англию из-за границы, сообщает ESPN.

По данным источника, лондонский клуб призвал игроков, которые покинули Англию во время пандемии коронавируса, вернуться в страну к 3 мая, поскольку клуб готовится к возобновлению сезона. Тем не менее, «Челси» гибок к срокам возвращения, поскольку понимает проблемы с пересечением границ. Несколько футболистов «Челси», включая Виллиана, Эмерсона и Маркоса Алонсо, получили разрешение покинуть Англию после того, как произошла вспышка коронавируса. После их возвращения клуб может поместить футболистов на 14-дневный карантин.

Ранее сообщалось, что АПЛ нацелена на проведение первых матчей первенства после длительной паузы 8 июня и в ближайшее время обсудит этот вариант с представителями клубов. При этом тренировки команд возобновятся за три недели до их возвращения на поле, 18 мая.

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