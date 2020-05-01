«Челси» попросил игроков вернуться из-за границы 3 мая

«Челси» призвал футболистов первой команды вернуться в Англию из-за границы, сообщает ESPN.
По данным источника, лондонский клуб призвал игроков, которые покинули Англию во время пандемии коронавируса, вернуться в страну к 3 мая, поскольку клуб готовится к возобновлению сезона. Тем не менее, «Челси» гибок к срокам возвращения, поскольку понимает проблемы с пересечением границ. Несколько футболистов «Челси», включая Виллиана, Эмерсона и Маркоса Алонсо, получили разрешение покинуть Англию после того, как произошла вспышка коронавируса. После их возвращения клуб может поместить футболистов на 14-дневный карантин.
Ранее сообщалось, что АПЛ нацелена на проведение первых матчей первенства после длительной паузы 8 июня и в ближайшее время обсудит этот вариант с представителями клубов. При этом тренировки команд возобновятся за три недели до их возвращения на поле, 18 мая.
- 1 мая 2020
-
03:17
-
02:52
-
02:18
-
01:57
-
00:54
-
00:52
-
00:31
-
00:28
-
00:09
- 30 апреля 2020
-
23:57
-
23:40
-
23:35
-
23:22
-
23:21
-
23:08
-
22:59
-
22:49
-
22:42
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:22
-
22:03
-
21:57
-
21:55
-
21:42
-
21:37
-
21:22
-
21:16
-
20:46
-
20:41
-
20:30
-
20:27
-
20:17
-
20:08