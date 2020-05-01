Б. Игнатьев: Сёмин — часть генетического кода «Локомотива». С ним так поступать нельзя

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможное увольнение главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.

«Локомотив» для него — естественная среда обитания. Он тут родился и живёт. Поэтому никто, кроме Сёмина, таких результатов на долгой дистанции у нас в России не даёт — ни в «Локомотиве», ни в других командах. Юра, если внимательно посмотреть, такую ношу тянет, что вы! Она и физически кажется неподъёмной, и морально. Любой сломается, что и бывало в «Локомотиве» уже сколько раз. А ему она по плечу. Потому что своя.



Кто бы ни пришёл вместо Сёмина, его роль в этом глупом сценарии — жертвенный баран. Болельщики никого не примут, это совершенно понятно. Сёмин — часть генетического кода «Локомотива». С ним так поступать нельзя, чему история нас уже учила. При любой неудаче рана будет кровоточить.



Юра, конечно, найдёт себе работу, если захочет. Он вне футбола не останется, тут вопросов нет. Другое дело, что без «Локомотива» он не живёт, а существует. А «Локомотив» без него сходит с рельсов и встаёт в тупик. Вот такая взаимосвязь. Поэтому я так думаю: наша задача — попытаться переломить ситуацию, даже если вопрос уже закрыт на уровне министра или ещё выше», — приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».