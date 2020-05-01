Орлов: Луческу пытался убрать из «Зенита» свободу. Я называл его «Тень Чаушеску»

Комментатор Геннадий Орлов рассказал об атмосфере в команде при бывшем главном тренере Мирче Луческу.



«Луческу пытался убрать свободу. Я же с командой ездил, видел, как всё это происходило. Он опять захотел вернуть Совок! Хотя сам вроде бы человек независимый. Но — румын, работал в донецком «Шахтёре»… А менталитет украинской системы – он, по сути, тоже советский.



И вот пришёл Луческу в «Зенит» — музыка в раздевалке перестала играть, в самолёте тишина. До этого всегда песни-пляски после побед. Команда весёлая, живая — прелесть! А тут раз – и ничего. И такая сумрачная обстановка… Я румына «Тень Чаушеску» называл. Футболисты не получали радости от пребывания вместе. А потом у них и на поле перестало получаться. Видимо, как следствие», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.



Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/2017. При нём петербургская команда завоевала Суперкубок России.



Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате».