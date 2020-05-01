«Бавария» решила не выкупать Одриосолу у «Реала»
Защитник мадридского «Реала» Альваро Одриосола, в настоящее время выступающий на правах аренды за «Баварию», вернётся в Испанию по окончании сезона.
Как сообщает Sport1.de, руководство мюнхенского клуба приняло решение не выкупать у «сливочных» контракт 24-летнего футболиста. Аренда Альваро признана неудачной. При этом в договоре не было прописано опции выкупа.
Одриосола перешёл в «Баварию» в январе этого года. В составе команды он в общей сложности провёл на поле лишь 70 минут, сыграв по матчу в чемпионате и Кубке Германии.
Альваро является воспитанником «Реала Сосьедад», в составе которого дебютировал в 2017 году. Спустя год защитника приобрёл «Реал». Сумма трансфера составила € 30 млн. В сборную Испании игрок вызывается с 2017 года.
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