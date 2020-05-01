«Милан», «Рома» и «Лацио» поборются за Мемфиса Депая

«Милан», «Рома» и «Лацио» проявляют интерес к форварду «Лиона» Мемфису Депаю, сообщает Calciomercato.

Миланский клуб интересовался нападающим зимой 2019 года, однако тогда переход не состоялся.

Ранее стало известно, что Депай не принял несколько предложений по новому контракту от «Лиона».

В текущем сезоне за «Лион» Депай принял участие в 18 матчах во всех турнирах, стал автором 14 забитых мячей и отдал 2 результативные передачи. Действующий контракт Депая с французским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (0:1), который состоялся в декабре 2019 года, Депай получил серьёзную травму. Позже у форварда был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.