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Мемфис Депай не принимает предложения по новому контракту от «Лиона»

Мемфис Депай не принимает предложения по новому контракту от «Лиона»
Футбол / Франция 0

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал ситуацию с продлением контракта с 26-летним нападающим Мемфисом Депаем.

«У меня было много бесед с Мемфисом, как и у тренера Руди Гарсии. Не ежедневно, но регулярно. Мы сделали определённое количество предложений, которые не были приняты. На данный момент мы не достигли соглашения. Сделаем всё, чтобы договориться о продлении контракта», — приводит слова Оляса официальный сайт «Лиона».

В текущем сезоне за «Лион» Депай принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Действующий контракт Депая с французским клубом рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, в матче 18-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (0:1), который состоялся в декабре 2019 года, Депай получил серьёзную травму. Позже у форварда был диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена.

«Лион» начал переговоры о продлении контракта с Депаем
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