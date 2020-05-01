Футболист «Луча»: все любят хаять Путина. Но он один, а страна огромная

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин рассказал о своём отношении к президенту России Владимиру Путину.
«Считаю ли я себя оппозиционером? Да нет. Нет такого, чтобы думал о революции, потому что понимаю, что это тоже утопия. Хочу сказать, что, если бы люди на всех своих местах по всей стране относились ответственно к своей работе, у нас бы была самая великая держава.
Все любят хаять Путина. Я, может, тоже не согласен со многими его нравоучениями, законами и некоторыми поправками в конституцию. Но, опять же, он один, а страна огромная. И он не может следить за всеми. Кто-то своровал денег в Магадане – как он об этом узнает? Конечно не узнает. Всё зависит от людей на местах. Если человек на месте будет выполнять свою работу ответственно, его будут уважать люди – в первую очередь те, кто с ним работает – и будут выполнять все его требования правильно. И тогда у нас страна будет хорошая. И все будут говорить, что не кто-то один молодец, а все молодцы», — сказал Калугин в эфире в «инстаграме» Марии Командной.
- 1 мая 2020
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