Экс-игрок «Спартака» Ибсон: не ожидал, что Дзюба станет таким успешным

Бывший полузащитник «Спартака» Ибсон рассказал об ожиданиях от судьбы нападающего Артёма Дзюбы и хавбека Джано Ананидзе во времена игры с ними.



«Дзюба был молод, когда я играл с ним. Он всегда был очень сильным и использовал эту силу, но был неуклюжим. Хотя со временем он добился прогресса и сейчас является успешным игроком. Дзюба техничный, сильный и высокий. У него есть качества отличного футболиста. Я представлял, что он станет успешным, но не настолько. Такого я не ожидал.



Ожидал многого я от Джано. Этот парень вытворял самые разные вещи. Но этим футбол и интересен. Порой игрок, на которого возлагают большие ожидания, не оправдывает их, а успеха добивается тот, от кого этого не ожидали. Я думал, что Джано станет феноменом российского футбола. Но в жизни случается и так», — сказал Ибсон в эфире в «инстаграме» бразильского журналиста Фабио Алейшо.

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