«Я не чувствовал ног. Было ужасно». Экс-игрок «Спартака» Ибсон рассказал о матче в Сибири

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ибсон рассказал о российских холодах.
«В России было очень холодно. Однажды мы играли в Сибири при «-16». Помню, что меня и Алекса оставили в раздевалке, поскольку было очень холодно. Карпин сказал, что мы ещё не готовы к таким условиям, но предупредил, что в случае необходимости нас выпустят на вторую половину. Мы провели весь первый тайм в раздевалке.
Тот матч в Сибири стал худшим для меня. Мы стояли в раздевалке и слушали радиотрансляцию, там не было телевизора. Впервые в жизни остался в раздевалке. Я согревался, а потом вышел на поле во втором тайме. Я не чувствовал ног, мог только прикрыть ухо. Это было ужасно. Настоящее безумие», — сказал Ибсон в эфире в «инстаграме» бразильского журналиста Фабио Алейшо.
- 1 мая 2020
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