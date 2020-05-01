«Я не чувствовал ног. Было ужасно». Экс-игрок «Спартака» Ибсон рассказал о матче в Сибири

Бывший полузащитник московского «Спартака» Ибсон рассказал о российских холодах.

«В России было очень холодно. Однажды мы играли в Сибири при «-16». Помню, что меня и Алекса оставили в раздевалке, поскольку было очень холодно. Карпин сказал, что мы ещё не готовы к таким условиям, но предупредил, что в случае необходимости нас выпустят на вторую половину. Мы провели весь первый тайм в раздевалке.

Тот матч в Сибири стал худшим для меня. Мы стояли в раздевалке и слушали радиотрансляцию, там не было телевизора. Впервые в жизни остался в раздевалке. Я согревался, а потом вышел на поле во втором тайме. Я не чувствовал ног, мог только прикрыть ухо. Это было ужасно. Настоящее безумие», — сказал Ибсон в эфире в «инстаграме» бразильского журналиста Фабио Алейшо.