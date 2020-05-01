Юран: Губерниев? А кто это такой вообще? Пусть решает, где «Зениту» быть, а не «Химкам»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который сказал, что его команда в целях экономии бюджетных денег должна остаться в ФНЛ.
«Губерниев? А кто это такой вообще? Нет, я спрашиваю — кто он, собственно, такой? Иронично говорю: кто это такой, чтобы мне ещё с ним в полемику вступать?
Если Губерниев комментатор, то зачем он занимается делами футбольного клуба «Химки»? Наверное, он очень много на себя берёт. Может быть, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где «Химкам» быть? Пусть он решает, где «Зениту» быть. Там же он не решает, правильно? Я просто поинтересовался. Решать «Химки», наверное, будут сами, где им играть, в первой лиге или во второй.
Бюджетные деньги? Тогда надо все клубы закрывать практически. Бюджетные. У нас их 99%. И тогда пусть Губерниев как-то расширенно говорит, правильно?
При чём тут врачи? При чём учителя? Говорит, что мы отбираем чужие деньги… Ну у них на всё это заложены средства в бюджете. И это не то, что якобы мы у них забираем, там же как-то это распределяют эти деньги, наверное. На спорт, на медицину, на образование, на дороги, на ремонты закладываются бюджеты, правильно? И все финансы доходят до этих организаций», — цитирует Юрана Metaratings.
- 1 мая 2020
-
19:16
-
19:04
-
18:49
-
18:38
-
18:36
-
18:25
-
18:24
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:42
-
17:29
-
17:21
-
17:14
-
17:11
-
17:04
-
16:58
-
16:51
-
16:46
-
16:04
-
15:42
-
15:34
-
15:16
-
15:07
-
14:57
-
14:47
-
14:35
-
14:08
-
13:58
-
13:57
-
13:30
-
13:09
-
13:00
-
12:59
-
12:36