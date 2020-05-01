Юран: Губерниев? А кто это такой вообще? Пусть решает, где «Зениту» быть, а не «Химкам»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил на слова комментатора Дмитрия Губерниева, который сказал, что его команда в целях экономии бюджетных денег должна остаться в ФНЛ.

«Губерниев? А кто это такой вообще? Нет, я спрашиваю — кто он, собственно, такой? Иронично говорю: кто это такой, чтобы мне ещё с ним в полемику вступать?

Если Губерниев комментатор, то зачем он занимается делами футбольного клуба «Химки»? Наверное, он очень много на себя берёт. Может быть, ему в президенты баллотироваться, если он может решать, где «Химкам» быть? Пусть он решает, где «Зениту» быть. Там же он не решает, правильно? Я просто поинтересовался. Решать «Химки», наверное, будут сами, где им играть, в первой лиге или во второй.

Бюджетные деньги? Тогда надо все клубы закрывать практически. Бюджетные. У нас их 99%. И тогда пусть Губерниев как-то расширенно говорит, правильно?

При чём тут врачи? При чём учителя? Говорит, что мы отбираем чужие деньги… Ну у них на всё это заложены средства в бюджете. И это не то, что якобы мы у них забираем, там же как-то это распределяют эти деньги, наверное. На спорт, на медицину, на образование, на дороги, на ремонты закладываются бюджеты, правильно? И все финансы доходят до этих организаций», — цитирует Юрана Metaratings.