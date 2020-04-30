Губерниев: грозный тренер Юран позвонил мне и давай высказывать!

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что после высказывания в адрес «Химок» ему позвонил главный тренер подмосковной команды Сергей Юран.
«О, горе мне! И снова гранд-скандаль! Высказался в прямом эфире с коллегой Димой Егоровым про ФК „Химки“! Молвил, что не гоже в высшей лиге играть за счёт бюджета области и города! И звонит грозный тренер „Химок“ Юран! И давай Сергей высказывать! Что спонсоры с ним пришли и трудящиеся Химок сильно в РПЛ хотят! Ежели спонсоры — милости просим, но тогда не трогайте областной и городской бюджет, господа футболисты! Но ведь тронут, и ещё как! С детства за ФК „Химки“, но в первой лиге!», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Губерниев в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым поделился мнением о возможном расширении Российской Премьер-Лиги до 18 команд, если турнир не будет доигран из-за угрозы распространения коронавируса. В этом случае в РПЛ из Футбольной национальной лиги выйдут «Ротор» и «Химки».
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