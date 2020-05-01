Фабрегас: у Неймара есть качества на уровне Роналдиньо. Он суперзвезда

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.

«У Неймара есть качества на уровне Роналдиньо. Он суперзвезда, может решить исход матча. Давно не играл с ним, но недавно он убил нас в двух матчах за «ПСЖ».

Лионель Месси, Луис Суарес и все остальные хотят видеть его в своей команде, потому что в любой момент он может отдать передачу или обвести соперника, сделать то, что очень сложно сделать в равной игре.

У Неймара есть всё, чтобы быть лучшим. За пределами поля он очень хороший парень. Он, как ребёнок, всегда счастлив и радуется жизни», — приводит слова Фабрегаса Marca.

В этом сезоне Неймар забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.