Фабрегас: у Неймара есть качества на уровне Роналдиньо. Он суперзвезда
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Неймаре.
«У Неймара есть качества на уровне Роналдиньо. Он суперзвезда, может решить исход матча. Давно не играл с ним, но недавно он убил нас в двух матчах за «ПСЖ».
Лионель Месси, Луис Суарес и все остальные хотят видеть его в своей команде, потому что в любой момент он может отдать передачу или обвести соперника, сделать то, что очень сложно сделать в равной игре.
У Неймара есть всё, чтобы быть лучшим. За пределами поля он очень хороший парень. Он, как ребёнок, всегда счастлив и радуется жизни», — приводит слова Фабрегаса Marca.
В этом сезоне Неймар забил 18 мячей и отдал 10 результативных передач в 22 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
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