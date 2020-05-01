«Мой московский барбер уже влез в кредиты». ЦСКА присоединился к «Скучающему флешмобу»

Московский ЦСКА присоединился к «Скучающему флешмобу». Его суть — показать другим, чего тебе не хватает в условиях карантина.

«В День весны и труда хотим вам признаться, что все мы в ЦСКА очень скучаем по своей привычной работе и, конечно, по полному стадиону болельщиков!

Присоединяемся к «Скучающему флешмобу» и верим, что скоро всё вернётся на свои места!» — говорится в сообщении «армейцев» в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице ЦСКА в «Твиттере».

ЦСКА, набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 22 матчах московская команда одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 6 поражений.

Ранее бывший полузащитник «армейцев» Даниэл Карвальо рассказал, как президент клуба Евгений Гинер обучал его и других игроков курить сигару.