Кристиан Вьери: раньше я регулярно занимался сексом с двумя или тремя женщинами

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери рассказал о своей сексуальной жизни.
«Я был героем многих историй с женщинами. Буду честен, очень немногие из них являются выдумкой, почти все, что я прочитал, правда. У многих девушек, которых вы видите в кино и на телевидении, было кое-что с Бомбардировщиком (прозвище Вьери. — Прим. «Чемпионата»).
После наступления 18-летия у меня было очень мало дней воздержания. Раньше я регулярно просил одну женщину или, по правде говоря, даже двух или трёх, провести со мной время. Мы просто закрывались в каком-то помещении, и я делал то, что должен делать Бомбардировщик.
Очень сильно любил только Элизабетту Каналис (итальянская модель, телеведущая и актриса. — Прим. «Чемпионата»). Она была единственной большой любовью в моей жизни. Единственной, которая заслуживает упоминания», — приводит слова Вьери Marca.
- 1 мая 2020
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