Кристиан Вьери: в Мадриде я гулял каждую ночь, но всё равно оставался топ-бомбардиром
Бывший нападающий туринского «Ювентуса», мадридского «Атлетико» и других клубов Кристиан Вьери признался, что режим во время выступлений в столице Испании не соблюдал.
«В «Ювентусе» я был настоящим профессионалом, а вот в Мадриде мы гуляли каждую ночь. Так делали все. Я всегда был профессионалом, но, возможно, тогда гулял немного больше. Несмотря на это, я оставался топ-бомбардиром. Мы могли поздно собраться на ужин, затем выпить и продолжить развлекаться ночью», — приводит слова Вьери Goal со ссылкой на TyC Sports.
Кристиан играл за «Атлетико» с 1997 по 1998 год. В 32 матчах в составе «матрасников» форвард забил 29 мячей.
Напомним, ранее Вьери назвал Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии» сильнейшим нападающим в мире.
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