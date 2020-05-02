Игрок «Монпелье», госпитализированный с коронавирусом, покинул отделение реанимации
Полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбия, ранее заразившийся коронавирусом, покинул отделение реанимации, сообщает пресс-служба французского клуба.
«Мы так счастливы, что тебе становится лучше. Надеемся вскоре увидеть тебя на поле», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Монпелье» в «Твиттере».
В сезоне-2019/2020 Самбия принял участие в 22 матчах за «Монпелье» на всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, сезон в чемпионате Франции досрочно завершён из-за пандемии коронавируса. В Лиге 1 было сыграно 28 туров. Согласно зафиксированной турнирной таблице, в Лигу чемпионов выходят «ПСЖ», «Марсель» и «Ренн», в Лигу Европы — «Лилль» и «Реймс», вылетают «Амьен» и «Тулуза».
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