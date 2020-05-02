«Реал» хочет подписать полузащитника «Монако»
Мадридский «Реал» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Монако» Орельеном Тчуамени, сообщает Sport.es.
Испанский гранд давно наблюдает за 20-летним игроком и готов предложить ему контракт. Срок действия текущего соглашения Тчуамени с «Монако» — июль 2024 года. В клуб из княжества полузащитник перешёл в январе текущего года из «Бордо», сумма трансфера составила € 18 млн.
В чемпионате Франции сезона-2019/2020, который был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, Тчуамени провёл за «Монако» три матча и получил три жёлтые карточки. За «Бордо» в прошедшем сезоне полузащитник отыграл 15 матчей, в которых также получил три жёлтые карточки. Также не его счету 46 матчей за юношеские сборные Франции.
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