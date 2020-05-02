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На памятнике Бекхэма у стадиона «Гэлакси» появилась защитная маска. Фото

На памятнике Бекхэма у стадиона «Гэлакси» появилась защитная маска. Фото
Футбол / Прочие турниры 0

«Лос-Анджелес Гэлакси» необычным образом призвал болельщиков носить защитные маски на фоне пандемии коронавируса.

В клубе приняли решение одеть на памятник в честь бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси» Дэвида Бекхэма защитную маску, которая выполнена в синем цвете с эмблемой клуба.

Посмотреть запись можно в «Инстаграме» «Лос-Анджелес Гэлакси»

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 3,3 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 238 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1 млн человек.

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