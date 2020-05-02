Гарет Бэйл: не ожидаешь, что твои собственные болельщики так поступят с тобой

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл ответил на критику болельщиков.
«Это одна из вещей, которые я слабо представлял, когда переходил в «Реал». Ты не ожидаешь, что твои собственные болельщики так поступят с тобой. Я бы мог понять, если это нацелено на команду, которая играет не очень хорошо или к перерыву ты проигрываешь в два мяча. Однако, освистывать своего же игрока, как они сделали, просто неправильно. Если фанаты начинают освистывать, твоя уверенность падает ещё больше — всё становится сложнее. Ты будешь играть хуже, что заставит их злиться. Они наносят себе вред в некотором роде. Для меня это не имеет смысла», — приводит слова Бэйла Daily Mail.
Отношения между Бэйлом и болельщиками «Реала» накалились в ноябре прошлого года после того, как форвард сфотографировался с флагом страны, на котором было написано: «Уэльс, гольф, Мадрид… В таком порядке!». Позже во время матча чемпионата Испании болельщики «Королевского клуба» освистывали Бэйла после каждого его касания мяча.
Ранее Бэйл почеканил глобус и исполнил бисиклету.
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